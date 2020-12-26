زينة تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: مؤسسة كبيرة تحترم جمهورها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة زينة، على توجيه التهنئة إلى مؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، والتى تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى.

وكتبت الفنانة زينة، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "مبروك يا خالد ودائما ناجح وقائد لمؤسسة كبيرة بتحترم جمهورها ومن نجاح لأنجح يارب.. تستحق الكثير وجوائز الدنيا مش كفاية إنسانيتك ورجولتك ومواقفك تتكلم عنك.. مبروك لكل الصحفيين في مؤسسة الخليج 365".



زينة عبر انستجرام

وكان موقع ”الخليج 365”، فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وتأسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.