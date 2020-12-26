شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا: "يا ريت كل اللى اتعامل معايا يخلى بالو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائه مسحة أخرى اليوم. وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".



أمير كرارة عبر انستجرام

يأتي ذلك بعد أن رد النجم أمير كرارة صباح اليوم على إصابته بكورونا ونشر صورة من تحليل المسحة التى أجراها، وعلق عليها قائلا: "بطلوا هرى وخليكوا محترمين لو جالى كورونا هقولكوا والله".

كما نفى أحمد خيرى – مدير أعمال النجم أمير كرارة – ما تردد حول إصابة كرارة بفيروس كورونا، موضحاً لـ"الخليج 365" أن السبب وراء إلغاء تصوير حلقة برنامج "سهرانين" هو شعور كرارة بالإجهاد الشديد بعد 23 ساعة تصوير متواصل في مسلسله "نسر الأغراب"، مشيرا إلى أن كرارة أجرى مسحة وجاءت نتيجتها سلبية.

يذكر أن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.