شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أتمنى السنة الجديدة ميكونش فيها أمراض وربنا ينجينا من كل حاجة وحشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا: "أتمنى تكون السنة الجديدة ميكونش فيها أمراض ووباء، والناس تعيش في سلام وصحة وعافية وأمان، ودى كلها أمانى خفيفة ولطيفة".

وأضافت النجمة يسرا، خلال لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "اللى حصلنا ده عشان نعرف بس النعم اللى احنا فيها ونحمد ربنا عليها، وربنا ينجينا من كل حاجة وحشة".



يسرا من حلقة ابلة فاهيتا



الفنانة يسرا



النجمة يسرا



يسرا مع ابلة فاهيتا



يسرا وكارو

وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.