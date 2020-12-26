شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: "حدوتة مصرية" الاسكريبت الوحيد اللى مفهمتوش وقريته 10 مرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا: "عادل إمام بيخلى كل اللى حواليه مبسوطين سواء طولنا فى التصوير أو لأ، وكل الأجواء بتكون حب وهزار وبياخد رأى كل الناس ويسأل على المشهد حلو ولا وحش". وأضافت يسرا، فى لقاء مسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا في برنامج "دوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "يوسف شاهين أكتر بنى آدم يقدر يطلع من الممثل اللى قدامه اللى هو عاوزه". وتابعت: "أول فيلم عملته معاه كان (حدوتة مصرية) وده الاسكريبت الوحيد اللى مفهمتش منه حاجة وقريته 10 مرات، وقلتله أنا مش فاهمة حاجة وماشية ومشيت وروحت عند خالتى ولقيته جالى ودخل علطول على غرفتى وخالتى قالتلى مين المجنون ده وإزاى يدخل عليكى كدة".



يسرا من حلقة ابلة فاهيتا



الفنانة يسرا



النجمة يسرا



يسرا مع ابلة فاهيتا



يسرا وكارو

وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.