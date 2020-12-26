شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محسن الجلاد يكشف لليوم السابع تفاصيل إصابته وأسرته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيناريست محسن الجلاد تفاصيل إصابته بفيروس كورونا هو وأسرته بالكامل، حيث قال فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أصيبت بكورونا أنا وأسرتى، زوجتى وابنتى وابنى أحمد الطالب بالمرحلة الإعدادية منذ ما يقرب من 12 يوما، فقد حضر ابنى من المدرسة وكان يعانى من (خنشرة) فى الأنف، وهو يدرس بإحدى مدارس النظام الأمريكى بالزمالك، ثم شعرت بنفس الشىء ولأننى أعانى من الجيوب الأنفية اعتقدت أنها السبب، بسبب الحساسية الموسمية، وحين تحدثت للدكتور طلب منى صورة دم وبى سى آر، وفى اليوم التالى ظهرت الأعراض على زوجتى بالإضافة لشعورها بتكسير فى الجسد، وطلب الطبيب منا أن تجرى نفس التحاليل، وضرورة عمل المسحة".

وأضاف الجلاد خلال تصريحاته قائلا: "أجرينا المسحة منذ يومين وللأسف علمنا أمس أنها إيجابى كورونا لنا جميعا، ما عدا ابنى محمود الطالب بالجامعة -لأن حجرته تبعد عن حجرات المنزل ومنعزل وحده معظم الوقت بسبب انشغاله بالدراسة- وأجرينا أمس أشعة على الصدر، وبدأنا تناول بروتوكول كورونا بتوجيهات الطبيب، والحمد لله الأعراض لم يكن من ضمنها ارتفاع درجة الحرارة وحاليا منعزل فى المنزل وأتمنى ألا يصل الأمر للعزل فى المستشفى".