شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: شادية ضربتنى قلم فى "لا تسألنى من أنا" طير وشى والكلام راح منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا: "أنا أعرف فاتن حمامة وكنت لما بحتاج نصيحة بكلمها وعمرها ما بخلت عليا، وكنت لما باخد رأيها عمرها ما تقول الحل ولكنها بتفتح سكة تكملى انتى بيها بطريقتها". وأضافت يسرا، خلال لقائها في الحلقة المسجلة قبل إصابتها بفيروس كورونا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا على قناة ON: "فاتن حمامة كان لها لقاء قديم بيسألوها اتعلمتى إنجليزى وفرنساوى منين وقالتلهم من الراديو، رغم إنها كانت في مدارس عربى". وعن شادية قالت: "كنت معاها في فيلم (لا تسألنى من أنا)، وضربتنى قلم طيرت وشى وراح منى الكلام ومعرفتش أنطق رغم إن إيدها صغيرة، بس كانت مسميانى غروم".



يسرا من حلقة ابلة فاهيتا



الفنانة يسرا



النجمة يسرا



يسرا مع ابلة فاهيتا



يسرا وكارو

وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.