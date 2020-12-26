يسرا: بنصور فيلم "ليلة العيد" ومش بنقرب لبعض فى زمن كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا: "احنا بنصور فيلم (ليلة العيد) مع فنانين كتير منهم سميحة أيوب ونجلاء بدر وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وسيد رجب، وإخراج سامح عبد العزيز". وعن التصوير في زمن كورونا قالت -خلال لقائها المسجل قبل إصابتها بكورونا في برنامج "الدوبليكس" لأبلة فاهيتا المذاع على قناة ON: "احنا مش بنقرب من بعض ومفيش مشاهد تخلينا قريبين ده مرفوض في زمن كورونا".

وعن مشاركتها في الأوسكار قالت: "كنت في لجنة تحكيم وشوفت 80 فيلما مش كلهم حلوين لكن في أفلام حلوة جدا، وانبسطت منى أوى لما اللى اخترته نجح، شوفت هناك ممثلين كتير زى براد بيت وروبيرت دى نيرو وغيرهم".

وتابعت: "أنا أول ما دخلت مجال الفن أول حاجة امتحنت فيها كانت الغناء قبل التمثيل، وأنا اللى عملت ديزاين فستانى في فيلم (الإرهاب والكباب) وفيلم (المنسى)".