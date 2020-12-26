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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: بنصور فيلم "ليلة العيد" ومش بنقرب لبعض فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا: "احنا بنصور فيلم (ليلة العيد) مع فنانين كتير منهم سميحة أيوب ونجلاء بدر وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وسيد رجب، وإخراج سامح عبد العزيز". وعن التصوير في زمن كورونا قالت -خلال لقائها المسجل قبل إصابتها بكورونا في برنامج "الدوبليكس" لأبلة فاهيتا المذاع على قناة ON: "احنا مش بنقرب من بعض ومفيش مشاهد تخلينا قريبين ده مرفوض في زمن كورونا".
وعن مشاركتها في الأوسكار قالت: "كنت في لجنة تحكيم وشوفت 80 فيلما مش كلهم حلوين لكن في أفلام حلوة جدا، وانبسطت منى أوى لما اللى اخترته نجح، شوفت هناك ممثلين كتير زى براد بيت وروبيرت دى نيرو وغيرهم".
وتابعت: "أنا أول ما دخلت مجال الفن أول حاجة امتحنت فيها كانت الغناء قبل التمثيل، وأنا اللى عملت ديزاين فستانى في فيلم (الإرهاب والكباب) وفيلم (المنسى)".
النجمة يسرا
يسرا مع ابلة فاهيتا
يسرا وكارو
وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".
استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.
كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.
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