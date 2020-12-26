شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يلحن أغنية مسرحية "هابى نيو يير بالعربى" لـ بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تلحين أغنية مسرحية "هابى نيويير بالعربي"، وهى تحمل اسم "تحليل شخصية"، بغناء المطربة دانا اللبنانية، وكلمات كريم سامى، وتوزيع محمد الشاعر، ومن المقرر أن عرضها الأول ليلة رأس السنة.

من ناحية أخرى يشارك المطرب والملحن هيثم نبيل فى تقديم 14 أغنية من ألحانه ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، وذلك حسبما أكد نبيل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن كل الأغاني من ألحانه وأغنيتان من كلماته، و6 من كلمات سارة سعيد، وأغنيتان من كلمات كريم سامى، و3 من كلمات أسامة محرز، وأغنية من كلمات منصور محمد، ويتولى توزيع الأغانى نادر حمدى.

يذكر أن مسرحية هابي نيو ييربالعربي بطولة كل من الفنان محمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، ودانا الحلبي، وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج مجدي الهوارى.