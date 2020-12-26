شكرا لقرائتكم خبر عن ميك ميل يقدم أجهزة كومبيوتر وملابس لـ35 أسرة فى فلاديلفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نجم الراب الشهير ميك ميل تقديم بعض الهدايا لـ35 عائلة فى فيلادلفيا متأثرة بنظام العدالة الجنائية، حيث قام بتسليم الألعاب والملابس ووحدات "Xbox" جديدة.

وبالتعاون مع "REFORM Alliance " و " Puma " و " GoPuff " و" DocuVault " ساعد ميك ميل فى ترتيب عمليات تسليم الهدايا للعائلات والتى شهدت فقراء يتلقون هدايا مميزة مثل أجهزة كمبيوتر MacBook Air المحمولة أو أجهزة iPad ، إضافة إلى ملابس الأطفال ووحدات " Xbox Series X " ، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الشهيرة وأبرزها كومبلكس.

وقال ميك: "لقد كان عاما صعبا بالنسبة لنا جميعا، لكن خلال كل هذه التقلبات، سأقوم دائما بدورى لدعم مجتمع فلاديلفيا الذى نشأت به وأرد الجميل.. وأجد أنه من المهم استخدام منصتى لتقديم الأفضل، خاصة للعائلات التى تحاول إعالة أطفالها أثناء التعامل أيضا مع نظام العدالة الجنائية".

وحسب بروتوكولات التباعد الاجتماعى، تواصل ميك ميل شخصيا من خلال FaceTime مع بعض العائلات لسماع قصصهم أثناء إجراء تسليمهم للهدايا، كما قام النجم الشهير بالتبرع بـ30 ألف دولار لإحدى المنظمات الموجودة فى فلاديلفيا.