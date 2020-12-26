محمد حفظي: أسعدني حديث جمهور مهرجان القاهرة عن المحتوى أكثر من الإطلالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المنتج ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي، كواليس الدورة ٤٢ والتي أقيمت وانتهت وسط انتشار فيروس كورونا.

وقال حفظي، ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "سعيد بنجاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة، وأكثر الأشياء التي أسعدتني أن معظم الجمهور تحدث عن المحتوى أكثر من إطلالات الفنانات".

وتابع: "وصلت الموافقة على إقامة المهرجان قبل انطلاقه بشهر ونصف الشهر، فبدأنا العمل مع فريق العمل على قدم وساق، ووزارة الثقافة قدمت الكثير من الدعم للمهرجان، ولكننا كنا نريد أن نقدم دورة لا تقل عن الدورات السابقة".

وأضاف: "واجهنا تحد في حضور الضيوف من الخارج، لأن الكثير من البلاد قد أغلقت مطاراتها ولكننا استطعنا أن نجلب بعض الضيوف مثل رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية السيناريست والمخرج ألكسندر سوكوروف، الذي قدم لفتة للفنانة لبلبة في الختام، والمخرج والسيناريست كريستوفر هامبتون الذي كان بداية حياته في مصر".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٢، أقيمت على مدار 9 أيام، عرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة.