محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
بعد 7 سنوات من آخر تعاون بينهما بأغنية "مفيش منك" ضمن ألبوم "الليلة" 2013؛ عاد الشاعر بهاء الدين محمد، للتعاون مع الهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والذي طرحه الهضبة مساء الجمعة.
ويتعاون بهاء الدين محمد مع الهضبة في ألبومه الجديد من خلال أغنية "بتهزر" من كلماته وألحان شريف الغندور، وتوزيع رامي سمير.
وأعرب بهاء الدين محمد عن سعادته بعودة التعاون بينه وعمرو دياب من خلال تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك".
ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".
ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.
ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع 1 مارس، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".
كانت هذه تفاصيل خبر "بتهزر" تجمع عمرو دياب وبهاء الدين محمد بعد غياب 7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.