"بتهزر" تجمع عمرو دياب وبهاء الدين محمد بعد غياب 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

بعد 7 سنوات من آخر تعاون بينهما بأغنية "مفيش منك" ضمن ألبوم "الليلة" 2013؛ عاد الشاعر بهاء الدين محمد، للتعاون مع الهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والذي طرحه الهضبة مساء الجمعة.

ويتعاون بهاء الدين محمد مع الهضبة في ألبومه الجديد من خلال أغنية "بتهزر" من كلماته وألحان شريف الغندور، وتوزيع رامي سمير.

وأعرب بهاء الدين محمد عن سعادته بعودة التعاون بينه وعمرو دياب من خلال تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.

ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع 1 مارس، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".