مصطفى فوزي ينضم لفريق عمل مسلسل "هي" مع وفاء عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال الجيوشي

يشارك الفنان الشاب مصطفى فوزي في مسلسل "هي"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو من إخراج محمد النقلي عن قصة وسيناريو وحوار أحمد صبحي.

يضم المسلسل في بطولته 5 نجمات، هن: وفاء عامر، أيتن عامر، منة فضالي، دينا، وهاجر الشرنوبي، ومعهن حسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، محسن صبري وعدد آخر من الفنانين، ومن المنتظر عرضه في الموسم الشتوي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائي يسكن في إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة منهن.

يشار إلى أن مصطفى فوزي شارك في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان، وفيلم "نادي الرجال السري"، ومسلسل "يا أنا يا إنتي" مع الفنانات فيفي عبده وسمية الخشاب.