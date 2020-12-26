رزان ونسرين أمين يحتفلان بالكريسماس وإيمان العاصي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

ستيفاني صليبا

حرصت الفنانة ستيفاني صليبا، على الظهور بإطلالة الكريسماس أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "عيد ميلاد مجيد".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "إن المحبة والموت وحدهما يغيران كل شيء.. جبران خليل جبران".

منال سلامة

ظهرت الفنانة منال سلامة، في صورة تجمعها مع الفنانة عبلة كامل بـ"طاقية بابانويل"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "كل سنة وإنتوا طيبين".

ظافر العابدين

حرص الفنان ظافر العابدين، على تهنئة جمهوره، بمناسبة الكريسماس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق:"عيد ميلاد مجيد".

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها مع ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

ظهرت الفنانة جميلة عوض، في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي المقدم

وشاركت الفنانة إنجي المقدم، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "أسوان.. طبيعة، جمال، سكينة وطاقة إيجابية".

رزان مغربي

ظهرت الفنانة رزان مغربي، بملابس حمراء، تتناسب مع أجواء عيد الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "عيد ميلاد مجيد لجميع أحبائي".

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، إطلالة لها تتناسب مع عيد الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "عيد ميلاد مجيد".