غادة عادل: السن بالنسبالي مجرد رقم.. ومش بحب احتفل بعيد ميلادي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحتفل الفنانة غادة عادل، اليوم الجمعة ٢٥ ديسمبر، بعيد ميلادها الـ٤٦، إذ أنها من مواليد عام ١٩٧٤.

بدأت غادة، مشوارها الفني من خلال الإعلانات، واشتهرت بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية "تخسري" عام 1997.

ومن أهم الأفلام التي شاركت بها غادة عادل: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، عبود على الحدود، الباشا تلميذ، جعلتني مجرما، حمادة يلعب، ابن القنصل، نادي الرجال السري" وغيرها.

كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها: "سر علني، سرايا عايدن، العهد، الميزان، مملكة إبليس" وغيرها.

وظهرت "غادة" بصحبة ولديها التوأم "حمزة وعز الدين" لأول مرة في إعلان إحدى شركات المحمول، في رمضان 2017.

كما ظهرت بصحبة أولادها الثلاثة "عبد الله وحمزة وعز الدين"، في العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة".

وانفصلت "غادة" عن المخرج مجدي الهواري قبل أكثر من عامين، وقالت ببرنامج "أسرار النجوم" عبر "نجوم إف إم": "مجدي كان بيخاف عليّا مع بداية رحلتي في المجال، هو رفيق رحلتي وصاحبي وصديقي وعلاقتنا أصبحت ممتازة، ويمكن في الأول مع بداية الطلاق كان صعبا وأخذنا وقتا لكي نكون أصحاب وبيننا ذكريات والعشرة لا تهون على أحد".

وعن عيد ميلادها، أوضحت الفنانة غادة عادل، ببرنامج "أسرار النجوم"، قائلة: "أنا عايشة حياتي اليوم بيومه، ومش بحس بالسنين، وأنها ممكن تغير فيّا حاجة، وعايشة من غير أرقام، وعمري ما ركزت في الحاجات دي، أن ده عيد ميلادي الكام، وإني المفروض أعمل إيه ومعملش إيه، السن بالنسبالي مجرد رقم، ومش بحب احتفل بعيد ميلادي، وطول السنة بتمنى إن كل الناس تبقى كويسة ومحدش يتأذي، ومش بستنى عيد ميلادي عشان أتمنى حاجة".

وانضمت غادل عادل قبل أيام لطاقم عمل فيلم "أهل الكهف" مع خالد النبوي ومحمود حميدة ومحمد ممدوح وغيرهم من النجوم.