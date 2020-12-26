طرح أغنية "حملوني" لشيبة وعبد الباسط والليثي من فيلم "صابر وراضي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرح المنتج أحمد السبكي، أغنية "حملوني" من أحداث فيلم "صابر وراضي" للنجم أحمد آدم، وذلك على موقع "يوتيوب".
أغنية "حملوني" غناء نجوم الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة ومحمود الليثي، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.
ومن المقرر طرح فيلم "صابر وراضي" بدور العرض السينمائي في 31 ديسمبر تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.
فيلم "صابر وراضي " تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة: أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودي ومحمد مهران.
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