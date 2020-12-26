الحلفاوي: على الحكومة العودة إلى الإجراءات الاحترازية وغلق المساجد والكنائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة إلى الدولة المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "‏حملات التوعية ضعيفة التأثير.. كي يشعر الناس بالخطر، على الحكومة العودة إلى الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والعزاءات والأفراح والمهرجانات والحفلات وغلق دور المناسبات والمساجد والكنائس وكذلك الكافيهات والكافيتريات والمطاعم باستثناء الدليفري، واتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص المواصلات العامة".

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.