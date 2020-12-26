تامر حسني يطرح أغنية "طمعتيني" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: طرح الفنان تامر حسني، مساء اليوم الجمعة، أغنيته الجديدة "طمعتيني" من ألبومه الغنائي "خليك فولاذي"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية: "إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ.. ‫ثم أحبطتيني أحبطتيني أحبطتيني.. كان نفسي إن إحنا نكمل كان بإيدنا كان قرارنا، كان نفسي نبقى أكبر من الكِبر اللي دمرنا.. ‫كان نفسي مايكونش عادي إننا نبعد عن بعض عادي.. ‫كان نفسي وكنت متعشم يبقى فرحنا السنة دي.. ‫وأنا اللي قلت الدُنيا فَكِت تكشيرتها.. ‫أنا اللي قلت إن السعادة خدت تأشيرتها.. ‫مش هبقى لوحدي تاني ورجعت أسمع أغاني.. ‫وفجأة عملتي مش من هنا وأنا هنا سبتيني لوحدي أعاني.. ‫ظهرت في حياتي واحدة تانية في كيميا بينها وبيني.. ‫مش شايف حد غيرها ولا غيرها بيملى عيني.. ‫مش معقولة السهولة اللي خطفت قلبي بيها.. ‫المستحيل حصل وهي قدرت تحتويني.. ‫أنا كنت مطمنلك كنت مغمَّض يا عيني، لكن إنتي طلعتي حفرة وأيوا فيكي وقعتيني". أغنية "طمعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وميكس جلال فهمي.

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