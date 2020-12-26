أحلام تدعم أصالة: اطوي صفحه العريان وابدئي من جديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 12:01 صباحًا

بعدما نشرت الفنانة السورية أصالة صورة لطليقها مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان وعلّقت عليها، تضامن عدد كبير من الفنانين والمتابعين معها.

وكان من ضمن المتضامنين الفنانة الإماراتية أحلام التي وجهت رسالة دعم لأصالة بعد صدمة خيانة العريان لها.

وكتبت أحلام تعليقاً دعمت فيه أصالة وذلك بعدما تمّ الصلح بينهما في الأسابيع الأخيرة. وقالت أحلام: “الدنيا سلف ودين يا حبيبتي يا اصاله ولا يقهرك اولادك هم النعمه اللي ربي اهداكي اياه آدم وعلي يمكن هالزواج كان عشان يجون آدم وعلي ولو خُيرتي بين طارق وآدم وعلي من تختاري؟؟ اكيد راح تختاري آدم وعلي”.

وتابعت أحلام رسالتها الداعمة لأصالة: “ارضي باللي ربي كتبه لك وربي يعوضك في اولادك خير وعندك بنت ما شاء الله ذهب ربي يحميها لك اطوي صفحه العريان وابدئي من جديد وربي يجبر كسر قلبك جبراً تتعجب منه ملائكه السماء وجنود الارض من قلبي ادعي لك احبك”.

وفي تفاصيل ما حصل أن أصالة كانت نشرت عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة طليقها برفقة حبيبته عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان. وعلقت عليها بقولها: “هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورةه كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّه.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب”.

وتابعت: “سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”..