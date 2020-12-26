مارغو روبي تتحدّى الأحكام المسبقة بفيلم باربي الجديد.. “سنقدّم شيئاً مختلفاً تماماً”

متابعة بتجـــــــــــرد: قد تكون مارغو روبي الشقراء وفائقة الجمال خياراً واضحاً لتأدية دور باربي في النسخة الحية من الفيلم، لكن النجمة والمرشحة لجائزة أوسكار تعد بأن فيلمها المقبل سيفاجئ الجميع بأفضل طريقة، بحسب موقع “تي إم زي” الأميركي.

ويذكر أنّ من المرجّح مشاركة النجمتين آن هاثاواي وإيمي شومر في فيلم باربي المقبل. وكشفت روبي في مقابلة حديثة كيف يتحدّى فيلم باربي الجديد الأحكام المسبقة المتعلّقة بالدمية الشهيرة.

وشرحت النجمة: “نحن نحب أن نبرز الأمور بطريقة غير مألوفة. عندما يذكر اسم باربي، يرتبط تلقائياً بالحكم المسبق لدى الناس عن الدمية الشهيرة. سيفترض البعض بأنّهم قادرون على معرفة بعض أحداث الفيلم، لكن مهما ظنّوا، فنحن سنقدّم لهم شيئاً مختلفاً تماماً”.

وتابعت: “الآن، نحن فعلاً قادرون على تكريم اسم باربي وقاعدة معجبيها كما أننا سنتمكّن من مفاجاة الناس”.