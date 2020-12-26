بعد دعاوى الإساءة الجنسية.. نتفليكس تستبعد شيا لابوف من جوائزها

متابعة بتجــــــــــرد: استبعدت شبكة “نتفليكس” الممثل شيا لابوف من حملة جوائزها إثر الدعوى التي قدمتها المغنية البريطانية “إف كيه إيه تويغز”، التي اتهمته فيها بالاعتداء الجسدي والنفسي خلال علاقتهما التي دامت سنة واحدة فقط، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ولعب لابوف دور البطولة في فيلم “Pieces of Woman” (أي أجزاء امرأة) إلى جانب النجمة فانيسا كيربي، وقدّما خلاله دور زوجين فقدا طفلهما خلال الولادة في المنزل والمعاناة التي يعيشانها. وكان من المفترض الترويج لدور لابوف الداعم في الفيلم، ولكن استبعد اسم الممثل من ملخص الفيلم وقائمة الممثلين الذين ترشحهم المنصة للحصول على جوائز.

وجاء في الدعوى التي رفعتها المغنية أمام محكمة لوس أنجلوس، أن “شيا لابوف يؤذي النساء” و”يستخدمهن ويسيء إليهن جسدياً ونفسياً. إنه خطير”.

وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها إف كيه إيه تويغز، لابوف، بـ”العنف الجنسي والاعتداء والتسبب في اضطرابات نفسية”.

كما تدّعي أن الممثل نقل لها عدوى جنسيّة، وأنه كان على معرفة مسبقة بإصابته.

وقالت المغنية البريطانية: “ما عشته مع شيا كان أسوأ تجربة في حياتي كلها. قد يظنّ الناس أنّ النجوم محصّنون من تلك الأفعال، إلا أنّ أيّ شخص معرّض للاعتداء”.

كما أعلنت المغنية الأوسترالية #سيا، تضامنها مع زميلتها #إف كيه إيه تويغز، كاشفةً أنّها تعرّضت أيضاً للأذى العاطفي من الممثل و”خدعت للدخول في علاقة معه”.