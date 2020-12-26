“لن تستطيع الإنجاب مجدداً”.. كريسي تيغن تشارك ألمها بعد فقدان الجنين

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت العارضة السابقة كريسي تيغن تطوّر حالتها الجسديّة والنفسيّة مع معجبيها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” بعد ثلاثة أشهر من فقدان جنينها جاك.

نشرت العارضة السابقة وزوجة النجم جون ليجند صورةً لها وعلّقت عليها: “هذه أنا وجسدي يوم أمس. على الرغم من أنني لم أعد حاملاً، فكل نظرة في المرآة تذكرني بمن خسرت. وبصراحة ليس لدي أدنى فكرة لمَ ما زال بطني كبيراً؟”.

وتابعت: “إنه أمر محبط. لكنني فخورة بالمكان الذي توصّل إليها جسدي وفكري طيلة هذه المرحلة. أحب كثيراً أن أكون حاملاً، وأنا حزينة لأنني لن أستطيع الإنجاب مجدداً لكنني محظوظة لأنّ لديّ طفلين صغيرين رائعين يكبران أكثر وأكثر كل يوم. على أي حال، أحبكم يا رفاق”.

يذكر أنّ تيغن كشفت عن خبر فقدان طفلها المفاجئ والمفجع في تشرين الأوّل. ومنذ ذلك الحين، بات الزوجان منفتحين وشفافين بشأن خسارتهما والحزن الذي نتج من هذه الخسارة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من المحنة المدمرة، شارك كل من كريسي وجون أنّ هذه المحنة عزّزت علاقتهما بعضهما ببعض وبطفليهما لونا (4 أعوام)، ومايلز (عامين).