“الأمر محزن”.. جينيفر لوبيز لم تعد تفكّر بالزواج من خطيبها أليكس رودريغيز

متابعة بتجـــــــــــرد: فضّلت النجمة جينيفر لوبيز (51 عاماً) وخطيبها أليكس رودريغيز (45 عاماً) التكتّم على خطط زفافهما لكن يبدو أنّ جائحة كورونا غيّرت مشاريعهما. وكشفت لوبيز مؤخرًا أنها ولاعب البيسبول المحترف المتقاعد يفكّران في عدم الزواج على الإطلاق بعد إلغاء حفل زفافهما الذي كان من المفترض أن يتم في حزيران الماضي في إيطاليا، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقارنت النجمة خلال مقابلة أجرتها عبر الراديو علاقتها برودريغيز بعلاقة كورت راسل (69 عاماً) وغولدي هاون (75 عاماً)، واللذين ارتبطا وباتا سعيدين معاً منذ عام 1983، لكنهما لم يتزوجا أبدًا.

وأضافت: “لقد تحدثنا عن ذلك بالتأكيد. أعني أنّ في سننا لقد تزوج كلانا من قبل ونحن نفكّر الآن هل نتزوج أم لا؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟”.

وألقت النجمة في نهاية المقابلة بعض الضوء حول خطط زفافهما السرية السابقة، قائلةً: “نحن بالطبع لسنا مستعجلين. كان الأمر محزنًا. وكان من المفترض أن نتزوج في حزيران وخططنا لذلك. لكن خلال شهري آذار ونيسان بدأنا ندرك أنّ زفافنا قد لا يتم”.

وتابعت إنّ “حال إيطاليا هي الأسوأ على الإطلاق من ناحية انتشار الوباء، وكنّا مصممين على الزواج هناك. قلت لأليكس حينها حسنًا، علينا إلغاء كل شيء. صرفنا كل تلك الأموال وفي النهاية ألغيناه”.

وختمت: “حاولنا منذ بضعة أشهر التحضير لزفاف آخر في وقت لاحق من العام، لكنني ما زلت أشعر بأنّ الوقت غير مناسب، لذلك كان الأمر محبطًا بعض الشيء. وبعدها أيقنت أنّ عليّ ترك الأمور تأخذ مجراها”.

ويذكر أنّ لوبيز ورودريغيز ارتبطا في شباط 2017، وأعلنا خطوبتهما في آذار الماضي.