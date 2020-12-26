دعوى قضائيّة بحقّ ريهانا

متابعة بتجــــــــــرد: يقاضي فنان يدعى كينغ خان النجمة ريهانا بسبب استخدامها أغنية للترويج لخط مستحضرات تجميلها.

وستمثل ريهانا أمام المحكمة بسبب دعوى رفعها عليها ثنائي موسيقي ألماني مؤلّف من أب وابنته، كينغ خان وسابا لو اللذين يزعمان أنها استخدمت إحدى أغنياتهما للترويج لأكسسوارات ماركة “فينتي” التابعة لها عبر حسابها في إنستغرام.

وجاء في الدعوى القضائية التي حصل عليها موقع “تي إم زي” الأميركي، أنّ كينغ خان وسابا لو ابتكرا ويمتلكان موسيقى وكلمات أغنية بعنوان “Good Habits and Bad”، والتي قالا إنها ظهرت في منشور ريهانا.

وفي المستندات، زعما أن ريهانا لم تحصل على موافقتهما أو إذن قانوني لاستخدام اللحن. ويزعمان بأنها استخرجتها من منصة لبث الموسيقى.

ويطالب الثنائي بدل أضرار من ريهانا، مشيرين إلى أن الإعلان حصل على أكثر من 3.4 ملايين مشاهدة ويريدانها أن تتوقف عن استخدام أغنيتهما.