كيم كارداشيان تثير الجدل حول انفصالها عن زوجها!

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان صورةً جمعتها بأفراد عائلتها عبر حسابها في انستغرام بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعلقت عليها قائلة: “مع العائلة من تاهو”.

وظهر في الصورة جميع أفراد العائلة باستثناء كايلي جينر وزوج كيم مغني الراب كانييه ويست، الذي أثار غيابه جدلاً بين الرواد الذين تساءلوا إذا ما كانت هناك خلافات بينهما أدت إلى الانفصال.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن كيم كارداشيان وكانييه ويست يعيشان تخبطات في علاقتهما الزوجية لكنهما وجدا طريقة لإبقائها بعيداً عن محاكم الطلاق، إذ إنهما يكافحان من أجل البقاء معاً زوجين لكنهما سعيدان بالحفاظ على هذا الوضع الراهن بدلاً من إنهاء الزواج رسمياً.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فقد كانت نجمة Keeping Up With The Kardashians البالغة من العمر 40 عاماً منزعجة من سلوك وتصرفات كانييه خلال هذا العام، لكنها لا تتطلع إلى الطلاق كإجابة لأنهما يعيشان حياة منفصلة وهذا ما يبقيهما راضيين.

ويقيم الزوجان في ولايتين مختلفتين حيث يعيش مغني الراب في مزرعته في وايومنغ في حين تقيم كيم مع أطفالهما في لوس أنجلوس.