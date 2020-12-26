رسائل مبطنة من دنيا بطمة والجمهور يصفها بكيد النساء

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الفنانة دنيا بطمة رسائل مبطنة عبر خاصية الستوريز وجهتها لأحد الأشخاص، الا ان المتابعين لاحظوا انها التزامن مع لقاء منى السابر، طليقة زوجها المنتج محمد الترك وما ترافق من تصريحات هن ازمتها مع عائلتها.

ونشرت في البداية الفنانة المصيرة للجدل منشوراً كتبت فيه “ربنا لا تؤاخذما بما فعل السفهاء بنا”. لتكمل رسائلها بقول: “الاواني الفارغة تحدث ضجة اكثر من الاواني الممتلئة، كذلك البشر لا يحدث ضجة إلا ذو العقول الفارغة فلا تضيع وقتك بالمجادلة معهم”.

وتابعت دنيا تعليقاتها قائلة: “يكفيني أن مكانتي عند نفسي في علو دائم ولا انتظر من أحد ان يقيمني أو يقيم ذاتي”.

وانهت ما اسماه اغلب المتابعين ب”كيد النساء” بصورة مع زوجها وهو يحتضنها من الخلف ووصفته بأنه حبها.

وجاءت هذه الرسائل المبطنة بعد الازمة الكبيرة بين الساير وابنتها حلا الترك وما ترافق الامر من تصريحات وانتقادات، وهجوم على عائلة الاخيرة وما يقومزن به بحق زالدتها ومن ضمنهم الفنانة المغربية.