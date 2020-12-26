شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: كان نفسى أتجوز براد بيت بس زوجى أحسن حاجة حصلتلى عشان بحبه أوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا: "ليا أصدقاء كثيرة قريبة منى، منهم إلهام شاهين وإيناس الدغيدى وليلى علوى، وأكتر حد بحب أقلده لبلبة". وعن سؤالها من هو الشخص لو تقدم لها لن ترفضه -خلال لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا- في فقرة كارو في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا المذاع على قناة ON: "كان نفسى أتجوز براد بيت ولو اتقدملى مكونتش هارفضه، بس أنا منكرش إن أحسن حاجة حصلتلى إن زوجى خالد سليم اتقدملى لإنى بحبه جامد أوى".



يسرا من حلقة ابلة فاهيتا



الفنانة يسرا



النجمة يسرا



يسرا مع ابلة فاهيتا



يسرا وكارو

وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.