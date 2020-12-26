شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أنا نجحت من خلال عادل إمام وأكتر مشهد عدناه لما قالى هاسخط فى "الإنس والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا: "أكتر فيلم اتسبب في شهرتى كان (ليلة شتاء دافئة) مع عادل امام، وعمل نجاح ساحق وقعد 36 أسبوع كومبليت، وكان بيتعمل حفلات منتصف الليل". وأضافت النجمة يسرا، خلال لقاء مسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا في برنامج "الدوبليكس" تقديم أبلة فاهيتا، في فقرة كارو، المذاع على قناة ON: "أنا بعترف إنى نجحت من خلال عادل إمام وعمرى ما أنكرت الكلام ده، وبحب شكلى في أفلام كتيرة زى الإرهاب والكباب وطيور الظلام ودانتيلا والوردة الحمرا وشربات لوز". وتابعت: "أكتر مشهد عدناه كان في فيلم (الإنس والجن) لما عادل إمام بيقولى هاسخطك وفاجأة فضلنا نضحك، وكانت أمينة رزق المفروض تتدخل بعد كلام هيتقال وبسبب إنها مسمعتش الكلام ده فضلت واقفة كتير على الباب وقالتلنا سايبنى كل ده واقفة وبتتضحكوا إيه قلة الأدب دى".



يسرا من حلقة ابلة فاهيتا



الفنانة يسرا



النجمة يسرا



يسرا مع ابلة فاهيتا



يسرا وكارو

وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365" إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.