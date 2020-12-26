شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى: لم أجر أى عملية تجميل وتفاجأت بردود فعل الجمهور على صورتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا اللوزى: "تفاجئت بردود الفعل نحو الصورة التى نشرت من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، لأنه من المفترض أن الجمهور يعرف أننى كنت حامل وولدت منذ شهور قليلة لأننى أنشر أخبارى أولا بأول على السوشيال ميديا، وتفاجأت أن الكثير قال إننى أجريت عمليات تجميل ولكنى أدرك أن بسبب كثير من الفنانات يقومن بإجراء عمليات تجميل ولكننى لست منهن فأنا لم أجر أى عملية تجميل ولم أحب أن أدافع عن نفسي لأننى مهما قلت إذا أرادوا أن يصدقوا ذلك لم يصدقونك مهما قلت".

وأضافت الفنانة يسرا اللوزي، خلال لقائها برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "كنت عضوة تحكيم فى مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى وعندما عرض على محمد حفظى ذلك قلقت بسبب زيادة وزنى وبسبب مواعيد رضاعة ابنتى، ولكننى أخذت قرار أن يرانى الناس بزيادة وزنى فعليهم أن يرونى فى كل الأشكال، وفى هذه المسابقة كان اختيار الأفلام صعبا للغاية والنقاش بين أعضاء لجنة التحكيم صعب فى اليوم الأخير.

وعن مشاركتها فى فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا، قالت: "انتهيت من تصوير مشاهدى وكان هذا الفيلم قد عرض على فى شهر أغسطس 2019 وعندما ذهبت لمقابلة المخرج كنت علمت بحملى الثانى فقلت له ولكنه تمسك بوجودى وطمئنى أن تصوير مشاهدى سيتغرق ثمانية أيام فقط"، وقالت مازحة: "وها أنا قد انتهيت منه وابنتى سبع شهور ، وقد توقف الفيلم لأسباب كثيرة منها كورونا وكان من المفترض ان يعرض فى عيد القطر ولكنى اعتقد انه سيتم تأجيله لحين فتح السينمات مرة أخرى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى مسلسل "طاقة حب" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج أحمد يسرى ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازى، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسى.

تدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعي رومانسى حول صديقات العمر "لمى" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلن للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي.