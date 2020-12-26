شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى: لا أسعى لمعرفة نوع الجنين والحمل الثانى أصعب من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة يسرا اللوزى عن سبب نشرها لفيديو لها وهى فى الشهور الأخيرة من الحمل، حيث قالت: "عندما نشرت الفيديو كنت فى الشهر الأخير وكنت قلقة جدا بسبب فيروس كورونا، وأعتقد إن كل النساء الحوامل فى ذلك الوقت انتابهن نفس الشهور لأن أمر الفيروس كان مجهولا، وحتى الطبيب المعالج لم يستطع أن يطمئنى، بالإضافة لابنتى التى تبلغ من العمر خمس سنوات وقد أغلقت كل الحضانات، فكان علىّ أن أقوم باللعب منها وتسليتها فكان الموضوع صعبا فأردت أن أفرغ من خلال الفيديو".

وأضافت الفنانة يسرا اللوزى، خلال لقائها ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "حملى الثانى كان أصعب من الأول فدائما الحمل الأول يكون مجهولا ما يحدث بعكس الثانى، وأنا لا أسعى لمعرفة نوع الجنين فمعرفة النوع هو أمر جديد فزمان لم يكن الأمهات تعرف نوع الجنين لذلك فى كل زيارة للطبيب نأكد عليه ألا يقول نوع الجنين أثناء الكشف، وعندما ولدت ابنتى الثانية لم نستطع الاحتفال لأنها جاءت فى وقت كورونا وشعرت أنها قد ولدت فى صمت".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى مسلسل "طاقة حب" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج أحمد يسرى ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازى، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسى.

تدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعي رومانسى حول صديقات العمر "لمى" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلن للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي.