شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: سارة سلامة هادية فى التمثيل والحقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد أنور، أثناء استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إن كواليس مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعرض حاليا على منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه كانت كلها هزار وضحك، وبالأخص المخرج معتز التونى الذى يعتبر وش السعد على نجوم كتير في الوسط الفني، لأنه متميز في الكوميدى.









وأضاف أنور: "نحضر حاليا لتقديم 20 حلقة تانيين من مسلسل إسعاف يونس للعرض على منصة WATCH iT أيضا وبعده يتم طرحه على شاشة التليفزيون". وأشار أنور إلى أنه سعيد بمشاركة عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وأنا شخصيا تعلمت منهم وأضافوا للعمل الكثير، مضيفا أنه استمتع بالعمل مع الفنانة سارة سلامة الذى وصفها بأنها فنانة هادية في الحقيقة والتمثيل. وأكد أنور أنه يحضر لعمل مسرحية هذه الأيام ويتم عرضها في موسم رأس السنة.





مسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.