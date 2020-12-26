شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: لو كنت حيوان أحب أكون "فرسة" وأول مرة قلبى دق وأنا فى المدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا: "أنا اسمى سيفين وده معناه الوردة التي لا تموت أو لا تذبل، ودلعى فى البيت سيفا، وأنا برج الحوت وصفاته إننا طيبين وجدعان أوى، بس يا لطيف علينا لو قلبنا". وأضافت النجمة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا، فى فقرة كارو، المذاع على قناة ON: "اتعلمت وأنا صغيرة إنى لما ألاقى حد أكبر منى أقوم وأسيبله المكان بتاعى، وأول مرة قلبى دق كنت فى المدرسة قلت ابتدى بدرى، وكنا بنتقابل فى المدرسة"، وعن سؤالها لو كانت حيوان قالت: "لو كنت حيوان كنت أحب أكون حصان فرسة يعنى".



يسرا من حلقة ابلة فاهيتا



الفنانة يسرا



النجمة يسرا



يسرا مع ابلة فاهيتا



يسرا وكارو

وكانت النجمة يسرا قالت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

استقر صناع مسلسل يسرا الجديد على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير، وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.