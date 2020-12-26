شكرا لقرائتكم خبر عن نور لـ تليفزيون الخليج 365: عالم الجن والعفاريت مزعج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة اللبنانية نور في حوارها مع الزميل علي الكشوطي علي تليفزيون الخليج 365 إنها تعتبر عالم الجن والعفاريت عالما مزعجا ولا تحب أن تعرف عنه شيئا، مؤكدة أن شخصيتي نور وصفية التي تقدمهما في مسلسل "جمال الحريم" للمخرجة منال الصيفي "شافوا بلاوي" فى أحداث المسلسل.

وعبرت نور في لقائها مع تليفزيون الخليج 365 عن سعادتها بالعمل مع الفنان القدير صلاح عبدالله، قائلة: "ليا الفخر إني اشتغل مع صلاح عبدالله هو فنان قدير وكبير ووجوده في أي عمل إضافة".

وأوضحت نور أنها ترشحت لمسلسل "جمال الحريم" من خلال شركة سينرجي والمخرجة منال الصيفي، وكانت ترى فى البداية أن العمل يدور عن عالم مزعج وهو عالم الجن، مشيرة إلي أنها تعتبره عالم غير موجود. وأشارت نور إلى أن العمل يقول إن هناك علم وهناك طب نفسى وإن "اللي معاه ربنا هيحتاج إيه تاني".

الفنانة اللبنانية نور قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات التى وضعتها كواحدة من أبرز نجمات لبنان اللاتى عملن فى مصر، حيث تمتلك نور مسيرة مميزة خاصة فى السينما المصرية منذ ظهورها للمرة الأولى كبطلة فى فيلم "شورت وفانلة وكاب" مع النجم أحمد السقا عام 2000. وبعد هذا الفيلم انطلقت نور بسرعة الصاروخ وأصبحت النجمة الأكثر طلباً فى الأفلام الكبرى على مدار 9 سنوات وتحديداً من عام 2000 حتى 2009، حيث شاركت فى بطولة 12 فيلماً بعد "شورت وفانلة وكاب"، وهم "أصحاب ولا بيزنس" مع هانى سلامة ومصطفى قمر وإخراج على ادريس عام 2001، "ازاى البنات تحبك" مع هانى سلامة وسمية الخشاب ومحمد رجب وأحمد عيد وإخراج أحمد عاطف عام 2003. وفى عام 2004 قدمت نور فيلمين هما "عوكل" مع محمد سعد وحسن حسنى وإخراج محمد النجار، و"سنة أولى نصب" مع أحمد عز وخالد سليم وداليا البحيرى وإخراج كاملة أبو ذكرى، وفى العام التالى 2005 قدمين فيلمين أيضاً هما "سيد العاطفى" مع تامر حسنى وعبلة كامل وزينة وطلعت زكريا وإخراج على رجب، و"ملاكى إسكندرية" مع احمد عز وغادة عادل وخالد صالح ومحمد رجب وإخراج ساندرا نشأت. واستمرت نور اللبنانية فى تألقها السينمائى وقدمت 3 أفلام فى عام 2006 اثنين منها مع أحمد حلمى هما "ظرف طارق" بمشاركة مجدى كامل وخالد الصاوى وإخراج وائل احسان، و"مطب صناعى" بمشاركة عزت أبو عوف وأحمد راتب ومنة عرفة وإخراج وائل احسان أيضاً، أما الفيلم الثالث الذى قدمته "الرهينة" مع أحمد عز وياسمين عبد العزيز وماجد الكدوانى وصلاح عبد الله وإخراج ساندرا نشأت. وفى العام التالى 2007 قدمت نور فيلمين هما "نقطة رجوع" مع شريف منير وهيدى كرم وإخراج حازم فريد، و"كشف حساب" مع محمود عبد المغنى وبسمة ورندا البحيرى وإخراج أمير رمسيس، وفى العام التالى قدمت فيلم "ميكانو" مع تيم الحسن وخالد الصاوى وإخراج محمود كامل وبعدها غابت لفترة عن العمل بسبب حملها وانجابها حتى عادت فى 2016 بفيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا ومنى زكى وإخراج عمرو عرفة، ثم شاركت فى فيلم "تصبح على خير" مع تامر حسنى وإخراج محمد سامى عام2017. مشوار نور فى الدراما لم يكن على نفس مستوى السينما الا أنها قدمت أكثر من عمل كان البداية بـ"العميل 1001" مع مصطفى شعبان ونيللى كريم وإخراج شيرين عادل عام 2005، وبعد 3 سنوات من عرضه قررت خوض تجربة البطولة المطلقة فى مسلسل "دموع القمر" إخراج عصام شعبان ولكن لم يحقق العمل النجاح المنتظر لتغيب عن الدراما 6 سنوات كاملة حتى عادت فى "الاكسلانس" مع أحمد عز وإخراج وائل عبد الله وفى نفس العام شاركت فى "سرايا عابدين" مع يسرا وقصى خولى والعديد من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى. وعادت نور للغياب مرة أخرى عن الدراما حتى عادت بعد 3 سنوات عبر مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال وإخراج محمد سلامة عام 2018، لتعود وتقدم مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز ورحاب الجمل وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

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