شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة: كنت مرعوبة من شخصية الساحرة فى "إسعاف يونس" وأنور فنان شاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة سارة سلامة أنها تقدم من خلال مسلسل "إسعاف يونس" -الذى يعرض على منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه- شخصية ساحرة، وتدربت عليها كثيرا وكانت مرعوبة منها، ولكنها رأت أن الموضوع سهل.

وأضافت سارة سلامة، خلال استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أنها انبسطت بالعمل مع الفنان محمد أنور خاصة أنه موهوب وشاطر، مشيرة أنها تقرأ حاليا عدد من السيناريوهات ولم تستقر على أي عمل حتى الآن.





مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداث المسلسل على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.