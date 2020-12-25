تامر حسني يطرح “طمعتيني” و“قد الفراق” من ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنيتين جديدتين من ألبومه المنتظر “خليك فولاذي”، وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية الأولى بعنوان “طمعتيني” من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهي أغنية عاطفية إيقاعية، يتطرّق فيها تامر حسني إلى موضوع مختلف عن كل الأغاني التي قدّمها في السابق، حيث يتوجه فيها إلى حبيبته القديمة التي تخلّت عنه وتعرّف بعدها على فتاة أحلامه.

أمّا الأغنية الثانية تحمل اسم “قد الفراق” من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، ألحان ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، يدور موضوعها حول فراق الحبيب فيترجم من خلالها تامر حسني بإحساس مرهف المشاعر الصعبة التي يعيشها كل شخص بسبب علاقة حبّ غير موفقة.

وحققت الأغنيتين انتشارًا واسعًا فور طرحها، فتصدّرتا المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في مصر وعددٍ من البلدان العربية.

ويُصدر تامر حسني أغاني ألبومه “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 8 أغنيات من الألبوم، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”، وأغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.