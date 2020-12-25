كريم فهمي يروي معاناته مع كورونا: تجربة صعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري كريم فهمي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا في مداخلة هاتفية مع قناة DMC المصرية.

وقال فهمي إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بمرض "كوفيد- 19" تختلف من شخص إلى آخر.



وأضاف أن الأعراض التي عانى منها تتمثل في "تكسير في الجسم وعدم القدرة على الحركة وجفاف في الحلق".

وأشار إلى أنه عزل نفسه في حجرة خاصة وزوجته تقدم له الطعام من باب الحجرة، ويتابع حالته مع طبيب.

وتابع أن تجربة الإصابة بفيروس كورونا صعبة للغاية، لكن لا بد من التفاؤل لأنه نوع من أنواع العلاج.

وكان كريم فهمى أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه في أنستقرام.

وحصل فهمي على إجازة من تصوير أعماله الفنية، إذ كان يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "جارة القمر" خلال الأيام المقبلة.