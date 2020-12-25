فيديو.. تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "طمّعتيني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المغني المصري تامر حسني أحدث أغانيه "طمعتيني" والتي تأتي ضمن ألبومه "خليك فولاذي". الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وميكس جلال فهمي.

وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية تجاوزت 150 ألف مشاهدة في أقل من ساعة بعد طرحها. وتعد هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها تامر حسني مع الشاعر والملحن بلال سرور.



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