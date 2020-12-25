شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى: لم أتخرج من مدارس أجنبية وأقرأ لابنتى القصص لأن لديها مشكلة فى السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا اللوزى إنها شاركت فى الحملة التى نظمتها هيئة إنقاذ الطفولة، بقراءة القصص للأطفال فى فترة كورونا، فالقراءة للأطفال أمر مهم جدا كى يتسع الخيال والأفق لديهم، وأضافت: "أنا دائما أقرأ لابنتى القصص لأن لديها مشكلة فى السمع، وهذا الأمر سيجعل عندها إدراكا أكبر".

وأضافت الفنانة يسرا اللوزى خلال لقائها برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "مبادرة قراءة القصص حدثت على مستوى العالم وليس مصر فقط، وشارك فيها الكثير من نجوم العالم"، وعن قراءتها للغة العربية بشكل جيد، قالت: "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية تخرجت من مدرسة مصرية ويعود الفضل لذلك لحبى للغة العربية، بالإضافة إلى أن جدتى سورية والسوريون معروفون بأنهم ضلعين فى اللغة العربية وكانت دائما تقومها لدى، وكذلك يعود الفضل لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلنى أحبها بشدة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى مسلسل "طاقة حب" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج أحمد يسرى ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازى، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى حول صديقات العمر "لمى" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلن للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي .