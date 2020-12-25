شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة: الأطفال مبسوطين بدورى فى مسلسل "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سارة سلامة إنها سعيدة بردود الأفعال على مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعرض على منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه حتى الآن، مضيفة:"المسلسل والدور نالا إعجاب الجميع وخصوصا الأطفال" .





وأضافت خلال استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى إنها سعيدة بتقديم الكوميدى وخاصة أنه ليس المرة الأولى التي تقدمه، فقد قدمته قبل ذلك في فيلم "كنغر حبنا"، مضيفة: قال لى حينها الفنان رامز جلال الكوميدى حلو معاكى وعندما تحدث معى الفنان محمد أنور عجبنى الدور ووافقت على الفور".

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.