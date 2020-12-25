شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: الناس عيطت من الضحك بسبب مسلسل "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد أنور إنه مبسوط بردود الفعل التي تلقاها على مسلسل "إسعاف يونس" الذى يذاع على منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه حتى الآن، مشيرا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته "ويا رب يكون فاتحة خير عليا".

وأضاف أنور، خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى: "الحمد لله الناس كلها مبسوطين بالعمل، وامبارح حد قابلنى وقالى عيطت أنا وإخواتى وأمى من الضحك بسبب المسلسل".









مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.