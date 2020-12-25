شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى وأحمد شيبه يحتفلان بطرح كليب "حملونى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطربان الشعبيان محمود الليثى وأحمد شيبة، بطرح أغنيتهما الجديدة "حملونى"، والتي يشاركهما في غنائها أيضا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، بغنائهما لمقطع منها أثناء تواجدهما سويا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.

وكان المنتج أحمد السبكى، طرح أغنية "حملونى" لنجوم الأغنية الشعبية محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة، والتى تعرض ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد آدم، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات في 31 ديسمبر تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات.