شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يكشف تفاصيل حالته بعد الإصابة بكورونا.. ويؤكد: التفاؤل نوع من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان كريم فهمى، إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه هى تكسير في الجسم وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى جفاف في الزور، واليوم هو الثالث من بعد ظهور الأعراض، مؤكدا أنه عزل نفسه في حجرة خاصة وزوجته تناوله الطعام من باب الحجرة، ويأخذها وهو مرتديا الكمامة يتابع مع أحد الأطباء بعد خضوعه لتحليل الدم وتأكد من إصابته بالفيروس.

وتابع فهمى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلا إن تجربة الإصابة بالفيروس هى تجربة صعبة للغاية ولكن لابد من التفاؤل لأنه نوع من أنواع العلاج، ويتمنى أن تكون التوعيه بالمرض بصورة أفضل لأن هناك كبار سن فيجب توعيتهم بطريقة بسيطة بعيدة عن الخوف.

وكان الفنان كريم فهمى أعلن اصابته بفيروس كورونا عبر خاصية استورى بحسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، ليبدأ في إجراءات عزل نفسه لمدة 14 يوماً، ويحصل على أجازة من تصوير أعماله الفنية الجديدة، حيث كان يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "جارة القمر" خلال الأيام المقبلة.