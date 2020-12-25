شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يكشف تفاصيل حالته بعد الإصابة بكورونا.. ويؤكد: التفاؤل نوع من العلاج والان مع تفاصيل الخبر
وتابع فهمى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلا إن تجربة الإصابة بالفيروس هى تجربة صعبة للغاية ولكن لابد من التفاؤل لأنه نوع من أنواع العلاج، ويتمنى أن تكون التوعيه بالمرض بصورة أفضل لأن هناك كبار سن فيجب توعيتهم بطريقة بسيطة بعيدة عن الخوف.
وكان الفنان كريم فهمى أعلن اصابته بفيروس كورونا عبر خاصية استورى بحسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، ليبدأ في إجراءات عزل نفسه لمدة 14 يوماً، ويحصل على أجازة من تصوير أعماله الفنية الجديدة، حيث كان يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "جارة القمر" خلال الأيام المقبلة.
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