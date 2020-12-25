شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: ثلاثة مهرجانات عالمية قدمت رسالة من القلب فى افتتاح "القاهرة السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيناريست والمنتج ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى محمد حفظى، الشكر لكل نجوم الفن فى مصر لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على حضور حفل افتتاح المهرجان، وكان الحضور خلال الفاعليات سواء أفلام أو ندوات كبيرا، مضيفا:" أتذكر أن مايقرب من 32 فيلما كان كامل العدد.

وتابع حفظى خلال لقائه فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC :"كنت أنوى تكريم الفنان الراحل محمود يس فى ختام المهرجان فليس من الضروري أن أقدم كل شيء فى حفل الافتتاح، فهناك ندوات وختام وفاعليات، وعن أيام القاهرة لصناعة السينما للمحترفين فإنه كان يسير بالتوازى مع القاهرة السينمائى ويعتبر ذلك هو الإضافة الحقيقية التى قدمتها فى مهرجان القاهرة .

وأضاف حفظى:" تم عرض معظم الأفلام القصيرة على منصة watch it ، بعدما عرضنا عليها الأمر، فبسبب كورونا لم يتح أن يشاهد الجمهور كل الأفلام، فكانت فكرة عرضها على المنصة مناسبة ، وتابع:" كنت على تواصل بجميع المهرجانات السينمائية الكبرى واقترحت فكرة تقديم رسالة تضامن من مهرجانات العالم فأتت رسالة من القلب من أكبر ثلاث مهرجانات وهى كان وفينيسيا وبرلين".

واستقبلت دار الأوبرا المصرية مهرجان القاهرة السينمائى على مدار 9 أيام ، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".