شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أحدث أغنياته "قد الفراق" من ألبوم "خليك فولاذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "قد الفراق"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكس إسلام زكى.

وتألق النجم تامر حسنى بعدة استعراضات عالمية، أثناء تقديمه لحفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق، الأسبوع الماضى، والذى أقيم فى مدينة دبى، وحضر الحفل عدد كبير من الجاليات العربية والمصريين وجمهور تامر حسنى، حيث يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، متفوقا على إليسا وجنات ورامى جمال، والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".