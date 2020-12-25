شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: سعدت بتعليقات الجمهور على محتوى مهرجان القاهرة أكثر من إطلالات الفنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى محمد حفظى، خلال لقائه فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، والذى يذاع على قناة CBC: "سعيد بنجاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة، وأكثر الأشياء التى أسعدتنى أن معظم الجمهور تحدث عن المحتوى أكثر من إطلالات الفنانات، وكل النجاح يعود الفضل له للفريق الذى عمل على المهرجان على مدار شهور".

وأضاف حفظى: "وصلت الموافقة على إقامة المهرجان قبل انطلاقه بشهر ونصف الشهر، فبدأنا العمل مع فريق العمل على قدم وساق، ووزارة الثقافة قدمت الكثير من الدعم للمهرجان، ولكننا كنا نريد أن نقدم دورة لا تقل عن الدورات السابقة، وكان هناك تحد فى حضور الضيوف من الخارج لأن الكثير من البلاد قد أغلقت مطاراتها ولكننا استطعنا أن نجلب بعض الضيوف مثل رئيس اللجنة التحكيم المسابقة الدولية السيناريست والمخرج ألكسندر سوكوروف، الذى قدم لفتة للفنانة لبلبة فى الختام، وكذلك المخرج والسيناريست كريستوفر هامبتون الذى كان بداية حياته فى مصر مما أثر فيه".





واستقبلت دار الأوبرا المصرية مهرجان القاهرة السينمائى على مدار 9 أيام عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".