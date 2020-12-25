شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أحدث أغانيه "طمعتينى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم تامر حسنى أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "طمعتينى" من ضمن ألبومه "خليك فولاذى"، وهى من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع وميكس جلال فهمى، وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية تخطت أكثر من 150 ألف مشاهدة فى أقل من ساعة بعد طرحها، وتعد المرة الأولى الذى يتعاون فيها النجم تامر حسنى مع الشاعر والملحن بلال سرور.

وتقول كلمات الأغنية:

إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ

‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني

إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ

‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني

كان نفسي إن إحنا نكمل كان بإيدنا كان قرارنا كان نفسي نبقى أكبر من الكِبر الي دمرنا

‫كان نفسي مايكونش عادي إننا نبعد عن بعض عادي

‫كان نفسي وكنت متعشم يبقى فرحنا السنه دي

‫وانا اللي قلت الدُنيا فَكِت تكشيرتها

‫أنا اللي قلت إن السعادة خدت تأشيرتها

‫مش هبقى لوحدي تاني و رجعت أسمع أغاني

‫وفجأة عملتى مش من هنا وأنا هنا سبتيني لوحدي أعاني

‫ظهَرت في حياتي واحده تانية في كيميا بينها وبيني

‫مش شايف حد غيرها ولا غيرها بيملى عيني

‫مش معقولة السهولة اللي خطفت قلبي بيها

‫المستحيل حصل و هي قدرت تحتويني

‫أنا كُنت متطمنلك كُنت مغمَّض ياعيني لكن إنتي طلعتي حفره وأيوا فيكي وقعتيني

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر استماعا على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".