شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكشف كواليس أول أغنية من ألبومه الجديد مع مهندس الصوت أمير محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات قليلة من إعلان النجم عمرو دياب طرح ألبومه "يا أنا يا لأ" اليوم الجمعة، عبر إحدى المنصات، شارك الهضبة عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من كواليس تحضيرات أغنيته الأولى، وعلق قائلاً:" الآن مع مهندس الصوت أمير محروس.. جاهزين لأول أغنية؟".



عمرو دياب عبر انستجرام

وكان أعلن الهضبة عمرو دياب طرح ألبومه "يا أنا يا لأ" اليوم الجمعة، عبر إحدى المنصات، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.



عمرو دياب وأمير محروس

ويضم الألبوم 11 أغنية وهى "يا أنا يا لأ"، "محسود"، "شكراً"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، "وأنا معاك"، "يادلعوا"، "من العشم"، "محسود (Remix)" ، "الجو جميل" ، مكساج وديجيتال ماستر ( مهندس أمير محروس) تسجيل صوت(اندروا داوود - شيري شكري).

يذكرأن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي تضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب".

وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا فى تحدى الهضبة عمرو دياب ، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل.