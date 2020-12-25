عمرو دياب يشوق جمهوره لأول أغنية من ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شوّق الهضبة عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه، لأول أغنية من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

ونشر الهضبة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة له مع مهندس الصوت أمير محروس، وعلّق: "جاهزين لأول أغنية؟".

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.

ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع 1 مارس، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".