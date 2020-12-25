إصابة السيناريست محسن الجلاد وأسرته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أُصيب الكاتب والسيناريست الكبير محسن الجلاد بفيروس كورونا، حيث أظهر تحليل ال pcr إيجابية العينة أمس.

وكان الجلاد قد شعر بأعراض وعكة صحية، هو وأفراد أسرته، فأجرى التحاليل الطبية، والتي كشفت إصابته، وزوجته، وأبنائه بفيروس كورونا.

وكشف شقيقه الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع «الخليج 365 ويلاكورة والكونسلتو وشيفت» أن الحالة الصحية لمحسن الجلاد معتدلة، وأنه وأفراد أسرته يخضعون حالياً للعلاج وفقاً للبرتوكول الذي وضعته وزارة الصحة المصرية، مناشداً الجميع الدعاء لشقيقه وأسرته وكافة المصريين المصابين بالفيروس بالشفاء العاجل.