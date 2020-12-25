رقص هنا شيحة مع محمود شاهين احتفالا بعيد ميلادها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلادها الـ35 مع محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من احتفال هنا شيحة بعيد ميلادها، ومعها محمود شاهين، ويرقص الثنائي على أغنية "انزل يا جميل" لوليد توفيق.

وأثير جدل واسع خلال الفترة الماضية حول علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين، وأكدت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرا، وجود صداقة قوية بينهما.

وقالت إلهام، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending": "فعلا في صداقة قوية جدا تجمع محمود شاهين وهنا شيحة، ولكن أنا معرفش هيحصل جواز ولا لأ.. فعلا معرفش".

هنا شيحة من مواليد 25 ديسمبر 1985، ولدت في لبنان لأم لبنانية وأب مصري هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عملت وأخواتها (حلا، ورشا، ومايا) في الفن لمدد مختلفة، ولم يستمر إلا هي وحلا شيحة.

بدأت هنا حياتها الفنية من خلال العمل في مسلسلات تليفزيونية مثل: "وجع البعاد، البر الغربي، طيور الشمس"، كما شاركت خلال تلك الفترة في بطولة أفلام سينمائية مثل: "حب البنات، درس خصوصي"، واستمرت بالعمل في السينما والتليفزيون.