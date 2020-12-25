إيناس الدغيدي بعد إصابتها بكورونا: انتشار المرض سريع جدا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
حرصت المخرجة إيناس الدغيدي، مساء الجمعة، على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الدغيدي، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "بطمن الجميع على حالتي، وأيوه فعلا أخدت كورونا، لكن الحمد لله كانت خفيفة وابتديت أتعافى منها".
أضافت: "الحقيقة الدور دمه تقيل، والحقيقة إحنا مكناش واخدين بالنا أوي ومكنش بنقوم بكل الإجراءات الاحترازية".
تابعت: "واضح أن انتشار المرض سريع جدا جدا، لأنه عدد كبير من اللي حوالينا وأهلي وأصحابي جالهم كورونا، ادعولنا ربنا يخرجنا منه بسلام".
اختتمت: "أنا الحقيقة ابتديت أكون أحسن كتير، وابتدت الحرارة تنزل، وبتمنى للجميع سنة جديدة أحسن من السنة الماضية، كل سنة وأنتوا طيبين".
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